Una grande colletta sul web per il tetto della chiesa

Non solo il cesto che passa durante la messa per raccogliere le offerte dei fedeli, ma anche un crowdfunding sulla piattaforma web "GofoundMe". Don Sergio Pellati ha messo in campo ogni strumento, anche quelli offerti da internet, per organizzare una grande raccolta fondi per sostenere il rifacimento del tetto della sagrestia e di parte della chiesa di Montecavolo. Le coperture infatti necessitano di essere completamente rifatte per porre fine ai continui problemi di umidità e perché ci sono imponenti infiltrazioni d’acqua che danneggiano gli edifici.

La grande colletta è stata lanciata ieri anche su Internet e sulla pagina Facebook della parrocchia di Montecavolo e Salvarano. "Grazie a chi vorrà contribuire con una libera donazione, anche piccola. I fondi saranno destinati alle spese enormi che dovremo sostenere", si legge sulla piattaforma che ospita campagne di sostegno e certifica che il denaro raccolto vada proprio a chi le promuove. Tra le altre strategie messe in campo dalla parrocchia, c’è (da gennaio) la vendita di opere del pittore Omar Galliani, autore di due dipinti che si trovano nella navata e nella cappella feriale della chiesa di Montecavolo. È stato prodotto un multiplo a tiratura limitata della dolcissima "Vergine Maria": una litografia su carta (20x30 cm) firmata, numerata e personalizzata da Galliani. Chi desiderasse fare donazioni dirette, può contattare Natalino Cattani presso il circolo Anspi di Montecavolo (dal lunedì al venerdì, ore 14,30-18,30); recarsi direttamente in parrocchia il giovedì e il venerdì (ore 9-12) oppure effettuare un bonifico bancario con la casuale "Tettosag" all’Iban IT52T0200866420000100187236.

Francesca Chilloni