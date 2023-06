Una grande festa lunga 50 anni

Quaranta persone si sono ritrovate per festeggiare i 50 anni. Serata speciale per i ragazzi di Albinea Fola: prima l’aperitivo in centro paese al ‘Liberty’ e poi cena al ristorante ‘La Locanda’ sulle prime colline. Tutti insieme per una serata all’insegna del divertimento e ovviamente della compagnia. E per celebrare anche una sorta di compleanno collettivo e il raggiungimento di un traguardo molti importante: quello appunto dei cinquanta anni. Tra chi già li ha festeggiati e chi è prossimo allo spegnimento delle candeline. Non è mancata nemmeno la torta celebrativa ‘speciale’ che ha perfino riprodotto il cartello stradale del limite di velocità dei 50, riferendosi all’età dei festeggiati. "Davvero una bella serata – dicono soddisfatti i partecipanti –. Tra ricordi, aneddoti e uno sguardo al futuro. Tra l’Albinea di oggi e quella di ieri. Ci siamo ritrovati dopo tanto tempo è vero, ma di fatto è stato come se non ci fossimo mai persi di vista".

m. b.