Una grande festa per Regina

E’ stata una festa di compleanno molto partecipata, con la numerosa famiglia riunita attorno a Reginetta Brioni, detta Regina, storica fornaia di Guastalla che ha raggiunto il secolo di vita. Con una corona sulla testa – da vera regina – ha spento le candeline e ha ricevuto gli auguri dei figli Guido, Angelo, Carlo e Antenore, di nipoti e altri parenti. A loro si è unito anche il sindaco Camilla Verona.

Regina è stata tra le prime donne guastallesi a prendere la patente, nell’immediato dopoguerra. Non è mai stata brava tra i fornelli, ma nel 1959 col marito Dino Musi ha aperto un panificio nella frazione di San Martino, trasferito alcuni anni dopo in pieno centro a Guastalla, servendo in negozio e occupandosi della contabilità. Ora è assistita alla casa di riposo guastallese, dove si è tenuta la festa di compleanno.