Una grande marea per Gaza. Stazione chiusa e treni fermi: "Abbiamo bloccato tutto"

"L’avevamo promesso e l’abbiamo fatto, blocchiamo tutto, per la Palestina". Un fiume in piena e inarrestabile di persone si è riversato ieri mattina nelle strade di Reggio, accogliendo l’invito ad aderire allo sciopero generale indetto dai sindacati Cobas, Usb e Cgil per l’intera giornata di ieri e per tutti i settori, cui hanno aderito anche i centri sociali, le associazioni pro Palestina, quelle di volontariato e tantissimi studenti e studentesse. Erano oltre 15mila i partecipanti che, hanno pervaso il cuore della città, bloccando la circonvallazione, che è rimasta paralizzata per quasi due ore, e la stazione dei treni, per circa un’ora. Impedito, al mattino presto, anche l’accesso al polo scolastico in via Makallè da un gruppo di giovani attivisti e attiviste che si sono legate con catene ai cancelli.

I manifestanti si sono dati appuntamento alle 9 al polo scolastico, in zona Tribunale. Da lì, intorno alle 9,30, è partito il corteo con in testa gli spazi sociali reggiani e il sindacato Adl Cobas, seguiti subito dopo dall’Assemblea reggiana per la Palestina con Comitati Emiliani Antifascisti e altre associazioni, tra cui "Non da sola", in coda lo spezzone della Cgil, con rappresenti tutti i settori.

Altissima la partecipazione di studenti e studentesse, ma anche di lavoratori, cittadini atei, cattolici e musulmani, e amministratori del territorio che hanno sfilato per chiedere lo stop del massacro a Gaza.

Presente anche il sindaco Marco Massari, che poi è dovuto andare via per un impegno istituzionale. "Era importante esserci – afferma – con la città unita nel difendere i valori della pace. Bisogna che si fermi il massacro e si arrivi a una convivenza tra i due popoli". Un ‘colpo di scena’ si è verificato quando, al bivio con Corso Garibaldi, dove ha sede la Prefettura e dove era previsto l’arrivo della manifestazione, il corteo si è diviso: lo spezzone formato dai centri sociali, alcune sigle antagoniste e gli studenti ha annunciato l’intenzione di "andare a prendersi la stazione", mentre quello capitanato dalla Cgil si è fermato dove stabilito. In piazzale Marconi, Digos e Polizia hanno vietato l’ingresso all’infrastruttura per oltre 40 minuti.

Anche la circolazione dei treni è stata sospesa in via cautelativa. I manifestanti si sono limitati però a sostare nel piazzale, intervenendo con invettive contro il ministro Salvini ("Teme la nostra marea") e slogan a favore del boicottaggio della multinazionale Teva, "complice del genocidio".

Il corteo principale ha poi proseguito lungo la circonvallazione fino a Porta Castello e da lì verso il centro, passando davanti alla Prefettura, per terminare, intorno alle 13,30, in piazza del Monte, mentre un altro gruppo si è diretto verso il Comune e Farmacie Comunali Riunite per chiedere lo "stop alla partnership con Teva".

Non si è verificato nessun tipo di incidente, la marcia è stata pacifica, allietata da cori, musiche e slogan. Tanti quelli polemici contro Meloni, come "Meglio un giorno da angurie che 100 da meloni". Altri più riflessivi e amari, come "Gaza assomiglia a casa" e "Definisci bambino", riferito alla domanda glaciale posta da Eyal Mizrahi (Federazione Amici d’Israele) a Enzo Iacchetti in tv.

Soddisfatto Cristian Sesena, segretario provinciale Cgil, che commenta: "Abbiamo avuto uno straordinario riscontro a questo sciopero, legittimo. Si va verso una legge finanziaria che taglia i diritti delle persone per riarmare il Paese. C’è un genocidio in corso e noi proviamo oggi a costruire una diplomazia dal basso con le nostre manifestazioni, pacifiche e attente ai diritti di tutti".

"Siamo orgogliosi di partecipare per il settore scuola – aggiunge Tatiana Giuffredi, Flc Cgil –, siamo tanti, docenti e studenti. Nei giorni scorsi ci siamo impegnati a sensibilizzare sulla questione di Gaza con un’assemblea nazionale, che ha visto collegate online più di 25mila persone. È importante essere qui e tenere unito il Paese su valori di democrazia e contrasto alla guerra, vogliamo portare avanti lezioni di pace".

In seguito all’adesione allo sciopero di numerosi docenti e Ata alcuni non è stato garantito il regolare svolgimento delle lezioni e in alcune aziende l’astensione ha raggiunto il 90%.