Una guardia giurata per vigilanza continuativa

Azienda leader in Italia nei servizi integrati, con esperienza quarantennale e sedi su tutto il territorio nazionale, è in cerca di guardia particolare giurata – Gpg – AddettoAddetta vigilanza armata. Attività: responsabilità di tutelare e proteggere beni mobili ed immobili dei clienti, svolgendo attività di vigilanza, piantonamento, antirapina, pattugliamento con auto dell’Istituto e presidio presso le committenze. Nello specifico vigilanza ispettiva e vigilanza fissa presso un determinato obiettivo che prevederà la presenza continuativa. Le caratteristiche del candidato ideale: diploma, Decreto di Guardia Particolare Giurata, esperienza nella vigilanza armata e non armata, buone capacità relazionali e comunicative, buona condotta morale e assenza di precedenti penali e carichi pendenti e disponibilità a lavorare su turni. Sede di lavoro: Reggio. Qualifica Istat: Guardie private di sicurezza.