Una Hotels, buona la prima (con brivido)

REGGIO EMILIA 76 UDINE 71

UNAHOTELS: Caupain 11 (0/1, 3/6), Barford 10 (1/3, 2/6), Woldetensae 5 (1/1, 1/2), Cheatham 13 (2/3, 3/8), Echenique 15 (6/10); Uglietti 2 (1/4, 0/1), Williams 13 (6/9), Smith 2 (1/3, 0/3), Vitali 2 (1/1, 0/2), Severini 3 (0/1, 1/2). N.e.: Deme, Mainini. All.: Priftis.

OLD WILD WEST UDINE: Calzavara 9 (2/4, 1/5), Brewton 17 (7/11, 0/3), Dawkins 9 (0/1, 3/10), Bendzius 9 (1/4, 0/3), Spencer 4 (2/3); Alibegovic 9 (3/6 da 3), Mekowulu 6 (2/3), Da Ros 3 (0/1, 1/2), Ikangi 5 (1/2, 1/3). N.e: Hickey, Pavan, Mizerniuk. All.: Vertemati.

Arbitri: Rossi, Bettini, Lucotti

Parziali: 26-13, 42-32; 63-53

Note: T.l.: Reg 8/19 Udi 14/19. Rimb.: Reg 38 (Vitali 7) Udi 43 (Da Ros 8). Ass.: Reg 26 (Caupain 10) Udi 15 (3 con 3). Spettatori 3.516.

di Francesco Pioppi

La prima di campionato è sembrata a lungo una sorta di passeggiata. Poi, complice una dormita collettiva tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo, la Pallacanestro Reggiana ha rischiato di buttare via una gara senza storia. Udine si è infatti presentata al ritorno in Serie A dopo 16 anni senza il suo uomo migliore, ovvero il play Hickey, rimasto ai box per un problema alla caviglia. Con un orgoglio quasi commovente però, è riuscita mettere una fifa blu alla banda di Priftis che ha scherzato col fuoco, con un pizzico di presunzione da rimuovere il prima possibile. Dal +19 (61-42 al 22’) Uglietti e compagni hanno infatti incassato un break di 23-6 firmato da Calzavara e Alibegovic che ha riaperto completamente i giochi. A 6’ e 30“ dalla sirena, il tabellone recitava 67-65 per la Una Hotels.

Al punto di non ritorno, lo staff biancorosso ha riproposto il quintetto ‘ideale’ (Caupain, Barford, Vitali, Cheatham ed Echenique) e grazie all’asse play-pivot e ad un paio di giocate del redivivo Barford ha (ri)vinto il match senza rischiare più nulla. Le letture del nuovo play reggiano e la sua ‘connessione’ con i sapienti tentacoli di Echenique hanno fatto da balsamo riparatore. Proprio questo ‘tandem’ ha fornito le impressioni migliori su una squadra che invece ha avuto pochissimo dal nucleo italiano e più in generale dalle ‘seconde linee’, con l’unica eccezione di Vitali che ha arpionato 7 rimbalzi e messo un bel canestro in volata.

La differenza tra ‘titolari’ e ‘riserve’ assieme alla poca reattività a rimbalzo (43 a 38 per Udine) sono sembrati gli aspetti meno positivi della prima uscita. In prospettiva, diciamo già dalla prossima giornata a Cantù, chi subentra dovrà dare una mano tangibile. Uglietti sembra ancora indietro dal punto di vista fisico e anche Woldetensae non è andato oltre il compitino, ma pure Smith non ha brillato.

La partita è stata vissuta in un clima insolito a causa dello sciopero del tifo organizzato di parte biancorossa. Nella curva abitualmente popolata dagli ultras è stato esposto lo striscione "No al protocollo" con riferimento alle nuove normative di identificazione per l’accesso ai palasport. Un gruppetto di tifosi della Pallacanestro Reggiana ha anche fatto un breve corteo lungo le vie del centro. Presenti e belli pimpanti, invece, i supporters di Udine che non hanno mai smesso di cantare e incitare la loro squadra. Tamburi, cori a ripetizione e tantissimo calore. Il loro apporto ha reso un po’ più elettrico un ambiente, come al solito molto ‘ingessato’, che si è scaldato soltanto sul finale e per un paio di fischiate controverse.