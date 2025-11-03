Una Hotels, che débacle: stritolata da Milano

REGGIO EMILIA

61

MILANO

93

UNA HOTELS: Barford 4, Woldetensae 2, Caupain 7, Williams 10, Smith 9, Uglietti 2, Severini, Deme 2, Echenique 14, Vitali 11, N.e.: Mainini e Abreu. All.: Priftis

EA7: Mannion 13, Ellis 7, Tonut 6, Brooks 20, Leday 2, Ricci 9, Guduric 10, Diop 2, Shields 7, Nebo 10, Totè 7. N.e.: Dunston. All.: Messina

Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Sergio Noce, Antonio Bartolomeo

Parziali: 16-27, 28-53, 50-69

Note: spettatori 3772, tiri da 3: Una Hotels 5/30, EA7 10/18; tiri liberi: Reggio Emilia 6/8, Milano 10/18. Rimbalzi: 33-41 (Williams 6, Brooks 9).

L’Armani espugna il PalaBigi, come da pronostico. Ma c’è modo e modo di perdere e Reggio esce dal confronto coi lombardi con più ossa rotte del previsto e tante preoccupazioni per il futuro. Vero è che anche le percentuali al tiro non premiano l’Una Hotels, che chiude con il 50% da 2 e un oltremodo deficitario 16.7 da 3, mente gli avversari siglano un energico 56% dalla lunga (64% nei primi 20’). Ma se questo può dare attenuanti ai biancorossi in termini tecnici non gliene concede in tema di intensità e ‘garra’ fattori che la stagione passata avevano permesso a Reggio di andare spesso e volentieri oltre l’ostacolo.

I biancorossi pagano l’assenza di Cheatham in termini di pericolosità offensiva e variazioni tecniche, ma da sola non basta a spiegare la resa incondizionata di ieri sera (il giovane Deme e Vitali gli unici a guadagnarsi la pagnotta). Sul futuro del cammino di Caupain (irriconoscibile ieri sera) e compagni si stagliano ombre non rassicuranti, e anche qualche legittimo dubbio su quanto i dettami di coach Priftis vengano recepiti dal gruppo. È certamente vero che il divario di caratura con l’EA7 è imponente; ma proprio per questo avremmo voluto una Reggio che, almeno, "facesse a cazzotti", per citare il noto sfogo dell’ex coach azzurro Pianigiani. Invece la resa è arrivata davvero troppo presto, e, soprattutto. Il match infatti dura, nella sostanza, appena tredici minuti. Priftis lancia in quintetto il giovane Deme, che ha un buon approccio, al contrario di Caupain e Barford che ne combinano di ogni.

Il problema di Reggio però è più generale: poco mordente e poca attenzione contro un’Armani concentrata sì, ma giusto il minimo sindacale. Al 4’ del secondo periodo il match è di fatto già in archivio, con Milano che raggiunge il +22 contro gli apatici reggiani. Nella terza e quarta frazione il leitmotiv non cambia: Milano domina, Reggio subisce e, quel che è peggio, riceve colpi di ogni tipo senza reagire, finendo sotto pure di 32 lunghezze. Una lenta agonia che si conclude solo alla sirena.