Una Hotels Dietro le quinte decide Marabotto

Lo chiamano Team Manager, ma oggi, chi ricopre questo ruolo in una società di basket di serie A in realtà è un vero e proprio factotum. Dal giugno scorso, in Pallacanestro Reggiana, questo delicato incarico è stato affidato a Luca Marabotto, classe 2001, ligure d’origine, in biancorosso, con vari ruoli tra cui quello importantissimo di supervisore della foresteria per i giovani del vivaio, dal 2020.

Marabotto, la sua milizia in biancorosso comincia a essere lunga… "Quando sono arrivato a Reggio era un momento molto particolare, quello della pandemia. E ho cominciato come istruttore di minibasket e…tuttofare. Poi la società mi ha dato sempre più fiducia e responsabilità, così la passata stagione ho potuto affiancare il mio predecessore, Talamazzi. Ho cercato di imparare il mestiere, ed eccomi a fare il team manager".

Il suo compito principale? "Gestire i giocatori fuori dal campo. Faccio in modo che possano vedere soddisfatte, loro e le loro famiglie, tutte le esigenze, affinchè possano concentrarsi solo sul basket e gli allenamenti."

Qualche esempio? "Già in estate con i miei collaboratori abbiamo lavorato per preparare gli appartamenti dove risiedono, i trasferimenti dall’estero, l’organizzazione logistica delle trasferte, in particolare per il Q-Round che avremo tra una quindicina di giorni"

Riesce ancora ad allenare nella scuola Basket o nel vivaio? "Purtroppo no. Perché per me allenare rimane una grandissima passione, ma a livello di tempo materiale proprio non si riesce. Anche perché a parte l’attività sul campo, c’è anche tutto un lavoro di preparazione dietro, se si vuole farlo bene, che adesso mi sarebbe impossibile portare avanti".

Si dice che il team manager di una società di basket sia un po’ come il Mr Wolf di "Pulp Fiction", quello che risolve ogni problema, anche quello più strano e complesso. Ci sono state situazioni particolari che ha dovuto fronteggiare? "Beh…sicuramente, pensando all’anno scorso, quando Faried ha dovuto affrontare il lutto della scomparsa della mamma o, evento ben più lieto, è nato il figlio di Winston, si tratta di eventi, seppur in maniera diversa, fuori dall’ordinario e devi cercare di gestirli nel modo migliore possibile. Oppure è capitato dover fare un velocissimo andata e ritorno tra Reggio e l’aeroporto perché Filippo Gallo si era dimenticato il passaporto, prima di una trasferta di Coppa. Quindi si sono dovuti anche riprogrammare i voli di ritorno. Per entrambi è stata una trasferta particolare".

Il team manager è un ruolo intermedio tra attività organizzative e basket giocato, in futuro si vede più come allenatore o come dirigente? "Ho la fortuna di poter vedere coach Priftis allenare tutti i giorni, e a seguire i coach dell’Under 19. Continuo a ’spiare’ i loro metodi e il loro approccio. Sono però due attività molto diverse, quella di allenatore e quella di team manager. Pensando ai prossimi anni, tengo tutte le porte aperte, una cosa non esclude l’altra".