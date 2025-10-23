Una Hotels, è dolce la notte europea. Il Bashkimi sprofonda a -35 punti

REGGIO EMILIA

100

BASHKIMI

65

UNAHOTELS REGGIO EMILIA Caupain 7 (2/3, 1/4), Barford 16 (5/7, 2/3), Woldetensae 8 (2/2, 1/6), Cheatham 14 (4/5, 2/4), Williams 6 (3/4); Uglietti 10 (2/2, 2/2), Echenique 5 (2/2), Smith 13 (1/1, 3/4), Vitali 11 (0/1, 3/4), Severini 5 (1/1, 1/3), Abreu (0/2), Deme 5 (1/2, 1/1). All.: Priftis.

BC BASHKIMI Anderson 2 (1/1, 0/2), Cousins 19 (4/6, 2/5), Palokaj (0/5, 0/2), Lake 13 (6/10) Zeqiri 14 (2/6, 2/3); Bickerstaff 4 (2/8), Bailey 9 (2/3, 1/4), Bunjaku 4 (2/4, 0/1), Morina (0/1 da 3) N.e.: Ismaili, Gjecaj. All.: Jovovic.

Arbitri: Asakaci (Tur), Parlak (Tur), Simeonidis (Gre)

Parziali: (31-17, 52-38; 81-51)

Note T.l.: Reg 6/9 Bas 8/12. Rimb.: Reg 38( Barford 6) Bas 17 (Bickerstaff 45). Ass.: Reg 23 (Caupain 5) Bas 13 (Bickerstaff 3). Spettatori 1.997

È dolce la prima notte europea della Pallacanestro Reggiana al PalaBigi, davanti al proprio pubblico. I biancorossi bissano il successo ottenuto all’esordio con Digione e superano di slancio il Bashkimi. La formazione kosovara, arrivata in via Guasco con un centinaio di irriducibili tifosi, ha lottato con onore per tutta la partita, ma ha pagato carissimo l’inizio ad handicap che ha visto Barford e compagni piazzare un break di 20-5 nei primi 5’ e 30’’.

Un pugno in faccia alle speranze di gloria, da cui Cousins (il migliore dei suoi) ha provato a farli riprendere ritornando fino al -7 (40-33 al 16’), ma che poi non ha avuto seguito.

Poco dopo la metà del terzo quarto, la truppa di Priftis era già volata sul +35 (81-46) con 16 di Barford e 14 di Cheatham: una partita ovviamente già segnata, senza storia.

Applausi, quindi, oltre che ai biancorossi, ai supporters avversari che non hanno mai smesso di cantare e incitare la propria squadra rendendo certamente più godibile un’atmosfera altrimenti piuttosto dimessa (appena 1.997 spettatori).

Tra le note positive, un’altra possibilità concessa ai giovani Deme e Abreu che hanno accumulato esperienza, debuttando anche sul palcoscenico europeo. Per un club che si è sempre distinto per questa vocazione è una conferma che fa onore. La speranza adesso è che già da mercoledì prossimo, quando arriverà il Cibona Zagabria, la città possa rispondere in maniera più consistente.

Un successo anche contro i croati farebbe fare uno scatto (quasi) decisivo in ottica qualificazione. Prima della palla a due è stato osservato un minuto di silenzio per Raffaele Marianella, l’autista che ha perso la vita nel brutale assalto di alcuni delinquenti al pullman degli ultras di Pistoia. ‘Il tifo non uccide, buon viaggio Raffaele’ è stato lo striscione dedicato dal Popolo Biancorosso.