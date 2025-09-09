Una Hotels, è sempre passione. Già sottoscritte 2000 tessere

Entra nel rush finale la campagna abbonamenti ‘Re-Write The Game’ ideata da Pallacanestro Reggiana.

Dopo una prima fase un po’ al rallenty, adesso sta cambiando passo e si sta rapidamente avvicinando alle 2000 tessere sottoscritte. Per i vecchi abbonati restano a disposizione tre giorni per esercitare il loro diritto di prelazione.

Il termine è infatti fissato per giovedì, all’indomani dell’amichevole contro la Vanoli Cremona in programma a Scandiano alle ore 20. Contestualmente è comunque già possibile acquistare tutti i posti liberi non soggetti a prelazione. Venerdì e domenica la campagna abbonamenti resterà chiusa, mentre sabato (13 settembre) sarà la giornata riservata al cambio posto, che si potrà effettuare solo mantenendo la stessa formula di abbonamento, lo stesso settore e la stessa categoria di prezzo. Da lunedì invece inizierà vendita di tutti i posti liberi, senza alcun tipo di restrizione.

Dove abbonarsi? Allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini fino a giovedì (10-13 e 16-19), ma che effettuerà anche un’apertura straordinaria lunedì. In alternativa, ci si potrà abbonare anche presso la sede della Pallacanestro Reggiana, in via Martiri della Bettola 47. Anche qui fino a giovedì (dalle 10 alle 13) e anche la prossima settimana, dal lunedì al venerdì negli stessi orari. La terza opzione è invece online, attraverso il circuito Vivaticket per tutte le formule (Full, Serie A, Coppe) e solo per abbonamenti a tariffa intera.

Ricordiamo che la squadra continua ad allenarsi in vista del debutto ufficiale che avverrà venerdì 19 settembre a Samokov (Bulgaria). In palio c’è la qualificazione alla ‘Bcl’ che andrà conquistata attraverso il ‘Q-Round’, una sorta di ‘Final Eight’ al termine della quale la vincente sarà ammessa alla prima fase a gironi della competizione europea. La Una Hotels dovrà vedersela in primis con i macedoni del Pelister Sport Bitola e poi, in caso di successo, ci sarà la vincente della sfida tra Antwerp Giants (Anversa) e Csm Oradea (Romania).

La finalissima – in programma martedì 23 settembre - sarà invece con una delle quattro che si trovano dall’altra parte del tabellone: Bursaspor (Turchia), Braunschweigh (Germania), Sc Derby (Montenegro) e il favorito Paok Salonicco (Grecia) che era l’altra testa di serie presente assieme ai biancorossi.

Francesco Pioppi