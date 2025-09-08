Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accoltellato in ostelloLaura PausiniInsetto nell'orecchioProf a 20 anniMeteoMiss Italia
Acquista il giornale
CronacaUna Hotels, sei pronta?. Undici giorni al decollo
8 set 2025
FRANCESCO PIOPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Una Hotels, sei pronta?. Undici giorni al decollo

Una Hotels, sei pronta?. Undici giorni al decollo

Basket, venerdì 19 i biancorossi iniziano il preliminare per approdare alla Bcl. In Bulgaria gli avversari saranno i macedoni del Bitola. Mercoledì test con Cremona.

Troy Caupain, il nuovo play

Troy Caupain, il nuovo play

Per approfondire:

Undici giorni al decollo. Concluso il torneo Pajetta di Udine con un bilancio di una vittoria (con gli sloveni del Domzale) e una sconfitta (con Trapani), per la Pallacanestro Reggiana inizia il countdown verso il debutto in una partita ufficiale, in scaletta venerdì 19 settembre a Samokov (Bulgaria). In palio c’è la qualificazione alla ‘Basketball Champions League’ che andrà conquistata attraverso il ‘Q-Round’, una sorta di ‘Final Eight’ al termine della quale la vincente sarà ammessa alla prima fase a gironi della competizione europea. La Una Hotels dovrà vedersela in primis con i macedoni del Pelister Sport Bitola e poi, in caso di successo, ci sarà la vincente della sfida tra Antwerp Giants (Anversa) e Csm Oradea (Romania).

La finalissima – in programma martedì 23 settembre - sarà invece con una delle quattro che si trovano dall’altra parte del tabellone: Bursaspor (Turchia), Braunschweigh (Germania), Sc Derby (Montenegro) e il favorito Paok Salonicco (Grecia) che era l’altra testa di serie presente assieme ai biancorossi. In caso di successo, Vitali e compagni sarebbero poi inseriti nel raggruppamento con Cholet, Hapoel Holon, Joventut Badalona, ma non è il caso di andare troppo avanti perché non sarà facile spuntarla e – se non dovesse arrivare la qualificazione – il ‘piano B’ sarebbe la partecipazione alla Fiba Europe Cup, di fatto la quarta coppa europea per importanza dopo Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League. C’è comunque ancora un po’ di tempo per effettuare un po’ di rodaggio e farsi trovare pronti.

Il prossimo impegno è in scaletta già mercoledì alle 20 al ‘PalaRegnani’ di Scandiano contro la Vanoli Cremona dell’ex Sasha Grant. Poi la preseason della Pallacanestro Reggiana si concluderà nel fine settimana, quando sabato a Tortona ci sarà l’amichevole con la rinnovata Bertram Yatch.

Francesco Pioppi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata