Una Hotels, sei pronta?. Undici giorni al decollo

Undici giorni al decollo. Concluso il torneo Pajetta di Udine con un bilancio di una vittoria (con gli sloveni del Domzale) e una sconfitta (con Trapani), per la Pallacanestro Reggiana inizia il countdown verso il debutto in una partita ufficiale, in scaletta venerdì 19 settembre a Samokov (Bulgaria). In palio c’è la qualificazione alla ‘Basketball Champions League’ che andrà conquistata attraverso il ‘Q-Round’, una sorta di ‘Final Eight’ al termine della quale la vincente sarà ammessa alla prima fase a gironi della competizione europea. La Una Hotels dovrà vedersela in primis con i macedoni del Pelister Sport Bitola e poi, in caso di successo, ci sarà la vincente della sfida tra Antwerp Giants (Anversa) e Csm Oradea (Romania).

La finalissima – in programma martedì 23 settembre - sarà invece con una delle quattro che si trovano dall’altra parte del tabellone: Bursaspor (Turchia), Braunschweigh (Germania), Sc Derby (Montenegro) e il favorito Paok Salonicco (Grecia) che era l’altra testa di serie presente assieme ai biancorossi. In caso di successo, Vitali e compagni sarebbero poi inseriti nel raggruppamento con Cholet, Hapoel Holon, Joventut Badalona, ma non è il caso di andare troppo avanti perché non sarà facile spuntarla e – se non dovesse arrivare la qualificazione – il ‘piano B’ sarebbe la partecipazione alla Fiba Europe Cup, di fatto la quarta coppa europea per importanza dopo Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League. C’è comunque ancora un po’ di tempo per effettuare un po’ di rodaggio e farsi trovare pronti.

Il prossimo impegno è in scaletta già mercoledì alle 20 al ‘PalaRegnani’ di Scandiano contro la Vanoli Cremona dell’ex Sasha Grant. Poi la preseason della Pallacanestro Reggiana si concluderà nel fine settimana, quando sabato a Tortona ci sarà l’amichevole con la rinnovata Bertram Yatch.

Francesco Pioppi