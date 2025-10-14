Una Hotels, senza ’J & J’ è durissima

I conti, al momento, non tornano. È ancora molto presto per avere certezze, ma dopo quattro partite ufficiali, due di qualificazione alla ‘Basketball Champions League’ e altrettante di campionato, iniziano ad affiorare alcune prime indicazioni.

A smuovere qualche preoccupazione è soprattutto la fase offensiva dei biancorossi che – tolto l’exploit dei novantanove punti segnati nella prima uscita contro macedoni del Pelister Bitola – successivamente non sono mai riusciti a toccare quota ottanta. Una cifra che, nel campionato italiano, rappresenta spesso lo standard ‘minimo’ per pensare di vincere una partita. Contro Anversa, la Pallacanestro Reggiana ha segnato 78 punti, con Udine 76 e con Cantù 78.

È chiaro che la squadra sia stata pensata, probabilmente, con un’attitudine più difensiva, ma è altrettanto evidente che sotto certi livelli non si possa andare perché – come recita un vecchio adagio – ‘Un grande attacco batte sempre una grande difesa’. Ed è un discorso che ovviamente vale sia per gli avversari che per la Una Hotels stessa che, nelle ultime tre gare, ha avuto un apporto troppo ondivago soprattutto dal reparto esterni.

Il focus, a nostro parere, dev’essere indirizzato sulle due guardie tiratrici ovvero Barford e Smith che dovrebbero garantire una pericolosità perimetrale che sembra essere momentaneamente smarrita. Jaylen sta tirando con il 41% da 2 (9/22) e con il 25% da 3 (25%) mentre Jamar, purtroppo, sta facendo ancor peggio visto che ha il 41% da 2 (7/17) come il compagno, ma anche un tragico 11% (1/9) dalla lunga distanza.

È ovvio che se i tuoi attaccanti migliori (oltre a Cheatham) tengono delle medie così basse, vincere le partite diventa davvero difficile anche se hai una difesa di ferro. La speranza è che come tutti gli attaccanti (e i tiratori in generale) una volta trovato il ‘ritmo’ giusto, sia Barford che Smith, possano tornare ad essere quelli della passata stagione quando (almeno uno dei due…) ogni partita garantiva una buona dose di punti e pericolosità offensiva. Oltre a questo fattore, com’è noto, c’è anche la questione rimbalzi che alla lunga potrebbe essere un tallone d’Achille, ma questo discorso (pur se fondamentale) passa automaticamente in secondo piano di fronte ad un simile impasse a livello offensivo.

Per fortuna già domani sera a Digione, nell’esordio di Fiba Europe Cup, ci sarà la possibilità di un immediato cambio di rotta. Senza i ‘J and J’ (Jaylen e Jamar) non si fa molta strada.