Una Hotels, serve una prova a cinque stelle. Varese è alla portata, d’obbligo i due punti

Nel corso di una stagione esistono quelle tre-quattro partite che non puoi sbagliare. Quella di oggi con Varese (ore 18) somiglia molto a una di queste sfide, nonostante arrivi soltanto alla terza di campionato. Dopo la bruciante sconfitta con Cantù, la Pallacanestro Reggiana – attesa da un calendario di fuoco che la vedrà in campo ben 11 volte fino al 19 novembre - dovrà cercare di strappare punti a tutte le avversarie meno attrezzate, soprattutto quando si giocherà al ‘PalaBigi’.

L’Openjobmetis che arriva all’appuntamento dopo un pesante -33 nel derby con Milano e con il pivot Renfro in dubbio (problema al polpaccio), fa parte di questa categoria.

Un successo dei biancorossi sarebbe un segnale di continuità dopo il blitz europeo a Digione, mentre una battuta d’arresto costringerebbe già i biancorossi all’inseguimento in una classifica che non aspetterà nessuno. Il primo a cercare risposte e conferme è coach Priftis che ha messo in guardia la truppa: "Dovremo essere costanti per 40 minuti e difendere forte, Varese è una squadra che se va in ritmo può segnare agevolmente 100 punti". Ed è la trappola in cui è caduta Sassari alla prima giornata, quando hanno accettato una ‘sparatoria’ con Alviti e compagni finendo per essere crivellata con un 105 a 102. L’approccio iniziale, sempre importante, sarà in questo caso fondamentale, ma poi sarà decisiva anche la continuità e l’apporto delle ‘seconde linee’.

Contro un avversario dalla stazza limitata anche Bryson Williams, utilizzato soltanto 8 minuti a Digione, potrà allungare una coperta che è cortissima in area, dove le lune di Echenique (disastroso con Cantù e positivo invece con Udine e in Coppa) rischiano di essere l’ago della bilancia di un gruppo che attende risposte anche da Severini e Woldetensae.

Sulla panchina di Varese c’è un altro tecnico greco, Kastritis, a sua volta alla ricerca di una ‘quadra’ per un gruppo in cui brilla la stella di Nkamhoua. L’ala finlandese si sta adattando da centro tattico vista l’assenza di Renfro, ma possiede un bagaglio tecnico e atletico talmente vasto da oltrepassare categorie e ruoli. Sta viaggiando a 22 punti di media e 25 di valutazione (la più alta della Serie A) e su di lui hanno già preso informazioni alcune squadre di Eurolega. Varese può comunque contare su un nucleo italiano di buon livello formato dal play Librizzi, dalla crescita di Assui (fresco campione europeo con l’Under 20) e dalla solidità del veterano Alviti.

Parliamo di una squadra certamente inferiore a Reggio, ma assolutamente da non sottovalutare.