Una Hotels, ultimo test a Varese. Poi inizieranno le sfide che contano

Domenica alle 17 all’Itelyum Arena di Varese la Pallacanestro Reggiana disputerà l’ultima amichevole di questa preseason e affronterà l’Openjobmetis.

Il test (con i biglietti che sono in vendita sul sito ufficiale della Pallacanestro Varese e allo StoRE di piazza Prampolini) precederà il debutto casalingo in campionato contro Udine, in programma il 5 ottobre.

La truppa di coach Priftis è alla ricerca di risposte importanti al pari dei tifosi che – con una settimana in più di lavoro – si aspettano di vedere qualche progresso rispetto alla scialba prestazione del ‘Q-Round’ con Anversa che, per la cronaca, è stata travolta dai turchi del Bursaspor (77-58) nella finale che metteva in palio l’accesso alla ‘Basketball Champions League’.

Il tipo di calendario che la Una Hotels si troverà ad affrontare suggerirebbe una partenza lanciata, in cui i biancorossi dovrebbero mettere fieno in cascina prima che il coefficiente di difficoltà si alzi in maniera piuttosto netta.

Come già accennato, Vitali (foto) e soci faranno il primo passo con un avversario (sulla carta…) piuttosto morbido essendo Udine una neopromossa che ha fatto investimenti in linea con l’obiettivo di restare in categoria.

Nel weekend successivo la Pallacanestro Reggiana andrà poi a Cantù che – per quanto sia una piazza di grandissima tradizione e con buoni giocatori come Grant Basile, Bortolani e Sneed – è anch’essa una neopromossa.

Alla terza giornata i biancorossi ospiteranno l’Openjobmetsi Varese che potrà contare su una spina dorsale italiana sempre importante (Librizzi, Alviti e Assui, un ragazzo da tenere d’occhio), ma che – potenzialmente – ha certamente meno armi a disposizione di quante non ne abbiano Smith e compagni.

Trattasi, dunque, di un tris di partite che vedono favorita la Una Hotels e che dovrebbero servire per prendere slancio.

Dopo questi primi impegni, come detto, l’asticella inizierà ad alzarsi. I biancorossi sono infatti attesi dalla trasferta di Napoli (26 ottobre), poi riceveranno l’Olimpia Milano e la Pallacanestro Treviso (tappa abbordabile), e poi affronteranno una ‘cinquina’ a dir poco impegnativa con Virtus Bologna (fuori), Reyer Venezia (al PalaBigi) e trasferta a Trapani, Brescia (in casa) e Trieste (fuori).

Insomma, ci sono tanti buoni motivi per pensare che converrà cambiare marcia il prima possibile per evitare il rischio di andare incontro ad un autunno molto rigido.