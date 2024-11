Una lectio magistralis da Nobel. Il professor Parisi al Municipale

Sono aperte le prenotazioni per partecipare all’incontro con Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica nel 2021, atteso al teatro Valli, la sera di martedì 19 novembre, per una Lectio Magistralis su "Scienza, democrazia, educazione". L’iniziativa promossa da Comune e Fondazione I Teatri, è aperto alle scuole e alla cittadinanza su prenotazione al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/scienza-democrazia-educazione-giorgio-parisi/252679. Oltre a essere uno dei fisici più importanti al mondo, Parisi si è sempre contraddistinto per le battaglie contro il pericolo nucleare e l’antiscientismo, l’attenzione ai mutamenti climatici, l’attenzione alle nuove generazioni e ai temi dell’educazione.

Il professore, premio Nobel per la Fisica nel 2021, è il sesto fisico italiano a cui è stato conferito questo riconoscimento, "per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria".

Parisi è uno degli esponenti più brillanti della fisica teorica italiana contemporanea: tra la teoria dei campi e la meccanica statistica, si è occupato anche di reti neuronali, spingendosi nel campo dei modelli biologici. Dal 1988 è membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei (di cui è stato presidente e poi vice), dell’Accademia dei Quaranta e dell’European Academy. Dal ’92 è membro della National Academy of Sciences americana, dal ’93 dell’Académie des Sciences francese, dal 2013 della American Philosophical Society. Nel ’92 gli è stata conferita la Medaglia Boltzmann per i contributi alla teoria dei sistemi disordinati.

a.le.