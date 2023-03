Una lettera al sindaco contro due vigili "Sono stati trasferiti, si era rotta la fiducia"

Lamentele sull’operato di due agenti di polizia municipale e sulla loro presunta scarsa presenza davanti alle scuole sono state espresse da un nutrito gruppo di famiglie e cittadini sampolesi, che hanno inviato al sindaco Franco Palù una lettera aperta corredata da una quarantina di firme. Il documento di protesta descrive una serie di situazioni specifiche, avanza varie recriminazioni parlando di "scarsa professionalità" e arriva a domandare soluzioni incisive per tutelare al meglio la sicurezza degli studenti all’ingresso e all’uscita dalle scuole del paese. Una situazione delicata sia per i sindaci dell’Unione Val d’Enza - a cui fa capo il Corpo di Polizia locale - che per il sindacato stesso che a fronte dei reclami dei cittadini non può schierarsi in modo netto con i due agenti indicati nella lettera all’amministrazione. Un assist è arrivato dalla riorganizzazione territoriale in atto col comandante Davide Grazioli impegnato a dividere il distretto i tre sub ambiti, con la redistribuzione del personale negli otto comuni per ottimizzare le attività del personale (comunque scarso). I due vigili così - insieme ad altri undici colleghi - sono stati dislocati in comuni differenti. "I cittadini - spiega il sindaco Palù - si sono lamentati di scarsa professionalità e anche poca presenza di persona. Per me la sicurezza dei minori vicino alle scuole è uno dei cardini del ruolo della Polizia locale, come ho avuto modo di dire anche in occasione della celebrazione del patrono San Sebastiano. Si era rotta la fiducia… Lo spostamento non è una punizione, ma i due operatori sono stati spostati nell’ambito della necessaria riorganizzazione". Il Csa-Pl (Coordinamento Sindacale Autonomo) dal canto suo scrive che "la Polizia della Val d’Enza subisce una sofferenza cronica di circa 20 agenti; la soluzione non sta tanto nello spostare il personale tra vari presidi, ma sarebbe quella di predisporre un programma di rafforzamento con assunzioni . Se non ci sarà, non si potranno avere i risultati che i cittadini chiedono. Gli spostamenti stanno provocando profondo disagio agli operatori e un conseguente probabile calo dei servizi alla comunità", parlando di "perdita di risorse su strada, oltre che di agenti di prossimità che conoscevano il territorio dove stazionavano, scambiato con personale che dovrà imparare i bisogni dei cittadini".

Francesca Chilloni

Nina Reverberi