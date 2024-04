Una lezione di legalità e civismo. In cattedra l’ex magistrato Colombo

Una mattinata con l’ex magistrato Gherardo Colombo (il ’giudice istruttore’ che scoprì la loggia P2, poi fece parte del pool di Mani pulite) per riflettere su temi della legalità, discriminazione e cultura della pace. L’incontro si è svolto venerdì coinvolgendo tanti studenti dell’istituto Gobetti di Scandiano, presenti in aula magna assieme anche al sindaco Matteo Nasciuti. Colombo, attraverso frequenti richiami alla Costituzione, ha catturato l’attenzione di ragazzi e docenti per quasi due ore. Al termine della conferenza, conclusasi con un grande applauso, l’ex magistrato ha inaugurato la mostra intitolata ‘La memoria a fumetti’ realizzata dalla classe 2A, risultato di un lungo lavoro di ricerca e approfondimento. La mostra rappresenta i momenti più significativi e drammatici del dialogo tra Colombo e Liliana Segre tratti dal libro ‘La sola colpa di essere nati’. La professoressa Francesca Bertolani, ideatrice del progetto, ha sottolineato che la memoria a fumetti "non è una semplice esposizione di fatti storici, ma anche un monito alla responsabilità individuale e collettiva. Ognuno deve fare la differenza nel mondo". Nell’ultimo pannello della mostra Colombo, su richiesta degli studenti, ha lasciato scritto un messaggio importante a ricordo della sua presenza a scuola: "Perché non succeda più, dipende da ognuno di noi...Diamoci da fare!! E tanti auguri di farlo bene!".

m. b.