Una lezione di soccorso e solidarietà è stata seguita da un folto gruppo di giovanissimi ospiti del campo estivo organizzato anche quest’anno dalla società Rugby Guastalla, negli spazi dell’anello di atletica di via Sacco e Vanzetti. Tra le attività promosse al campo estivo per i ragazzi, infatti, è stata inserita pure la visita alla sede locale della Croce rossa, con i giovani a imparare le tecniche base del soccorso, potendo vedere da vicino l’interno di un’ambulanza adibita ai servizi di emergenza, sempre guidati da operatori Cri, esperti di soccorso. A tutti i giovani ospiti, e ai loro educatori, sono stati donati alcuni palloncini della Croce rossa, a ricordo di questa visita educativa, che si spera possa invogliare qualche ragazzo ad aderire, in futuro, alla storica e importante associazione di volontariato.