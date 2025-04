Una lezione speciale alla caserma dell’Arma per gli alunni di primaria

Proseguono con grande entusiasmo le iniziative dell’Arma dei Carabinieri dedicate alla promozione della cultura della legalità tra i più giovani. La sezione radiomobile dei Carabinieri di Reggio Emilia ha ospitato presso la propria caserma una scolaresca composta da 30 alunni della scuola primaria Don Silvio Castagnini di Quattro Castella. Un’occasione preziosa per avvicinare i più piccoli alle istituzioni, far conoscere il lavoro quotidiano dell’Arma e soprattutto trasmettere i valori del rispetto, della legalità e della convivenza civile. I bambini, accolti dal Comandante in sede vacante della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, Capitano Gloria Salvati, hanno anche incontrato gli operatori cinofili del Nucleo di Bologna e il loro cane addestrato, scoprendo le modalità di addestramento e il fondamentale supporto che i cani offrono nelle attività operative.