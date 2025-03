Una lezione speciale per gli alunni delle medie con Liliana Manfredi

Una lezione speciale per le quattro classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Albinea e Borzano. Ieri si sono ritrovate nell’atrio della struttura di via Quasimodo per ascoltare la testimonianza di Liliana Manfredi, sopravvissuta dell’eccidio di La Bettola (Vezzano). Liliana è stata al centro di uno degli episodi più drammatici della guerra di liberazione. La rappresaglia nazista alla Bettola è avvenuta il 24 giugno 1944. La superstite, cittadina onoraria di Vezzano, nel passato ha spesso partecipato con impegno a incontri, soprattutto rivolti per i giovani e le scuole. L’eccidio di La Bettola è uno dei più violenti atti compiuti dai nazi-fascisti in Italia: la notte di San Giovanni persero la vita 32 civili e 3 partigiani. La storia di Liliana è contenuta nel libro ‘Il nazista e la bambina’ che i ragazzi di Albinea hanno letto e dal quale hanno tratto tante domande per la sopravvissuta. Ha risposto a tutti i quesiti ricordando quel tremendo giorno e la difficoltà di costruirsi una vita dopo quel trauma.

"Scatenare una guerra – ha detto – non ha mai portato a nulla di buono: credevo fosse stato chiaro con quello che ci è successo 80 anni fa, ma a giudicare dal mondo di oggi pare di no. Fui salvata dal gesto di pietà di un militare dopo che la vita della mia famiglia e della mia comunità era stata spezzata da militari per cui la pietà non esisteva. Questo vuol dire che i sentimenti positivi esistono anche quando sembra che il male sia ovunque". L’incontro di ieri fa parte di un percorso di avvicinamento degli studenti alla celebrazione dell’80esimo anniversario del Fatto d’armi di Villa Rossi e Villa Calvi.

m. b.