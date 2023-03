Una lotteria per la Croce Rossa

Una lotteria pasquale per raccogliere fondi per il potenziamento dell’attrezzatura sanitaria. L’iniziativa è della Croce rossa di Reggiolo, guidata dal presidente Christopher Bonifazi, che di recente ha ottenuto l’avvio di un comitato autonomo attivo sul territorio della Bassa. I biglietti costano 5 euro, con ricchi premi in palio, tra cui una crociera di una settimana nel Mediterraneo per due persone, soggiorni vacanza, buoni spesa e uova di Pasqua. Estrazione l’8 aprile alle 18, sede Cri di via Cappelletta.