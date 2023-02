Una lunga fila di amici e conoscenti ha omaggiato Augusto Agosta Tota

Le note dei capolavori di Ennio Morricone accompagnano la preghiera e il ricordo alla Casa funeraria Città di Guastalla per l’ultimo omaggio a Augusto Agosta Tota, uomo di arte e di cultura, vinto da una malattia a 84 anni. Anche ieri sono stati numerosi gli amici e conoscenti che hanno voluto dargli l’addio, stringendosi ai familiari in lutto. Agosta Tota, editore e organizzatore di tante mostre dedicate ad Antonio Ligabue ed altri artisti locali e non, viene ricordato con affetto da galleristi, collezionisti, artisti per la sua grande passione rivolta all’arte, negli ultimi tempi in collaborazione con Vittorio Sgarbi, suo grande amico.

Agosta Tota era stato anche fondatore e presidente del Centro studi Ligabue e Fondazione Archivio Ligabue di Parma. E proprio al "Toni" aveva dedicato i suoi sforzi per rendere celebre l’arte del "pittore matto".

A rendergli omaggio anche la Casa Museo Ligabue di Gualtieri, che oggi gli dedica un minuto di silenzio in una iniziativa legata pure alla canzone "Dam un bes", che i Nomadi avevano realizzato proprio ricordando Ligabue. "Un’amico, anche quando se ne va, non ti lascia mai solo. Rimane il ricordo di tutto il vissuto, delle chiacchierate fatte assieme, della strada percorsa con tenacia e professionalità che ti ha portato ad essere il personaggio stimato e apprezzato, senza mai dimenticare la tua terra e la tua gente", il tenero ricordo del critico d’arte Angelo Leidi. Domani alle 10 i funerali, nel duomo di Guastalla.