Una lunga storia d’amore L’autobiografia ’Insieme’ fu scritta a quattro mani ed è piena di reggianità

di Alessandra Codeluppi

Ricordi di gioventù, famiglia, studio e insegnamento, politica e vita quotidiana nelle istituzioni. Le 252 pagine del libro ‘Insieme’ scritto da Romano Prodi e dalla moglie Flavia Franzoni, venuta a mancare ieri, è più di un’autobiografia a quattro mani, uscita nel 2005 per le edizioni ‘San Paolo’: mescola infatti le loro memorie alle riflessioni su tanti temi. E c’è tanto di Reggio nel racconto fatto in prima persona dall’ex first lady reggiana. Dai ritrovi con i numerosissimi parenti al castello di Bebbio, frazione di Carpineti, "un po’ la metafora della famiglia". Ma lei parla anche del suo amore per la Bassa reggiana: "A me piace molto – scriveva – il profilo lungo dei campi che ormai si alternano a frequenti zone industriali. Un paesaggio che trasmette l’ottimismo dei suoi abitanti, capaci di intraprendere e realizzare cose sempre nuove. Quand’ero bambina con i miei genitori e mio fratello Alessandro passavamo molti mesi a Santa Maria di Novellara nella casa di origine della famiglia della mamma. Finché era vivo mio padre, i miei bambini, Giorgio e Antonio, che non frequentavano ancora la scuola, rimanevano lì per gran parte dell’estate, e, a volte, fino all’inizio di novembre, mentre noi genitori potevamo fare la spola a Bologna".

Racconta dei genitori, la madre "che aveva trascorso gli ultimi tre anni di guerra nella casa di Santa Maria, rinunciando a frequentare l’università perché era troppo lontana e viaggiare era pericoloso" e il padre "arrestato per antifascismo e deportato a Berlino, poi assegnato dopo 40 giorni di campo di concentramento come lavoratore coatto alla Schering, la più importante impresa farmaceutica tedesca dell’epoca. Era infatti laureato in chimica". Franzoni parla della casa di Santa Maria come quella "in cui torno più volentieri e che, negli anni successivi, è diventata un ricordo importante per tutti noi, ma soprattutto per i miei figli. C’era il cane del nonno Ninni (diminutivo di Giovanni), c’erano i gatti, le galline e le anatre e tutto questo mi ha risparmiato la sempre complicata esperienza di avere un cane o un gatto in città!".

Le nozze con il Professore furono celebrate il 31 maggio 1969: "Nel 1969 250 persone erano tantissime. Ma erano il risultato di aver messo insieme gli amici di tutte le fasi della nostra vita... Il nostro matrimonio è stato uno dei primi celebrati con il nuovo rito post conciliare non ancora ufficialmente entrato in vigore... Il parroco ha celebrato il rito e don Camilo Ruini, allora assistente dei laureati cattolici di Reggio, partendo dal commento delle letture ha illustrato doveri e compiti della famiglia e della comunità e il significato del matrimonio. Come in ogni matrimonio un inevitabile thrilling: il leggero ritardo del testimone, professor Beniamino Andreatta al quale già da allora ci legava una profonda amicizia". Parla delle sue scelte giovanili: "Venendo da una famiglia tradizionalmente borghese, di cultura liberale, io ho la sensazione di aver preso tutte le decisioni della mia vita in assoluta libertà. Ho frequentato gli amici scelti da me, ho scelto il liceo scientifico (lo Spallanzani, ndr) deludendo i miei genitori che avrebbero preferito il classico, ho fatto di testa mia anche sposandomi prima della laurea, rispettando però il patto con mio padre di laurearmi in tempo". Parla dei figli, nel 2005: "Giorgio e Antonio hanno scelto con entusiamo di sposarsi giovani e di avere figli. C’è voluto però il nostro aiuto per mettere su casa. La difficoltà o l’impossibilità di mettere su casa è uno dei drammi delle nuove generazioni. L’impegno politico per la famiglia deve creare condizioni economiche che consentano questa scelta (e qui è in gioco un problema di sviluppo economico e distribuzione equa del reddito). Ma deve anche saper comunicare un’idea positiva di famiglia".