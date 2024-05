Una maglia del Volley Tricolore sulla bara. Anche ’Bazooka’ Cantagalli piange Cadoppi

Una cerimonia molto partecipata, dove si sono incrociati esponenti del volontariato, della politica e dello sport, per dire addio a Piero Cadoppi, morto all’età di 90 anni l’altro giorno dopo una vita spesa per sua comunità. Ieri pomeriggio al funerale erano presenti i massimi vertici della società Volley Tricolore e una maglia di una gloriosa passata stagione sportiva è stata deposta sopra la bara di Cadoppi, che per decenni ha accompagnato la squadra in tutte le trasferte in giro per l’Italia, diventando uno dei volti più noti per i giocatori che sono passati da Reggio. Ieri a celebrarlo è stato anche Luca Cantagalli, suo concittadino, che in passato è stato allenatore del Volley Tricolore e ha conosciuto molto bene Piero Cadoppi. Tante le lacrime versate anche dai ragazzi giovani, che si sono presentati al cimitero di Coviolo.