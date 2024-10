Una malattia si porta via Luigi Dolci, 57 anni. Lavorò in fonderia e per gli amici era ’Il Fochista’ Luigi Dolci, noto come 'Il Fochista', è deceduto a 57 anni per malattia. La sua famiglia invita a opere di bene in sua memoria. I funerali si terranno oggi a Miscoso, il paese che amava.