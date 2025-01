"Una mappatura del degrado"

Una sfida affascinante, lanciata dalla Consulta H, è descritta dalla componente elettiva per la zona Gardenia, Anna Maria Cacciavillani: "Un punto importante, a cui noi teniamo molto, è realizzare una mappatura di edifici, aree degradate o dismesse, al fine di facilitare il loro recupero e riuso. Ciò permetterà di raggiungere due importanti obiettivi: azzerare il consumo di suolo, salvaguardando gli innumerevoli servizi ecosistemici del suolo e preservando le aree agricole, poi ridurre significativamente problematiche sociali e aumentare la sicurezza. Siamo in attesa che l’Amministrazione avvii la sperimentazione di ’mappatura civica partecipata’ in modalità digitale in cui i cittadini, in ottica di co-progettazione e co-programmazione, potranno collaborare".