Una marcia per la pace in centro

Reggio si mobilita "Per un futuro di pace": è il titolo scelto per l’appello a partecipare alla marcia che la città accoglierà in centro storico nel pomeriggio di sabato prossimo 24 febbraio, giorno del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Il corteo percorrerà la via Emilia fino ad arrivare in piazza Prampolini, ai piedi della scritta ‘Cessate il fuoco ora!’ proiettata da una settimana sulla facciata del municipio. I partecipanti sono invitati ad esporre solo bandiere della pace quale unico messaggio di contrasto a qualsiasi guerra e nazionalismo. Un sit-in che oltre a ricordare la guerra in Est-Europa, si allarga anche a fermare il conflitto in Medio Oriente, condividendo anche l’appello all’umanità delle bambine e dei bambini israeliani e palestinesi del Parents Circle Family Forum lanciato il 21 settembre 2023. Al flash mob – che si propone di sollecitare e sottoscrivere appelli di pace rivolti a Governo, istituzioni europee e internazionali affinché possano prevalere la diplomazia e la mediazione, la riduzione delle spese militari, la promozione, il rafforzamento dell’azione umanitaria e di protezione dei diritti umani – ad oggi hanno aderito già quasi cinquanta tra enti, associazioni e liberi gruppi tra cui diversi Comuni della provincia, Cgil, Cisl, Uil e Anpi.