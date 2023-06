Una ’marcia silenziosa’ contro i femminicidi

Successo a Brescello per la "marcia silenziosa" organizzata nel ricordo di Giulia, del piccolo Thiago e di tutte le vittime di femminicidio. Ad aprire il corteo i saluti del sindaco Carlo Fiumicino, affiancato dall’assessore Maria Rosaria Palmigiano, ideatrice dell’iniziativa. "Questo è un momento di condivisione con la comunità – ha detto il sindaco – per tenere alta l’attenzione verso un fenomeno che è ancora drammatico. Da inizio anno in Italia ci sono state 45 donne vittime di femminicidio".

Ha parlato anche il sindaco di Boretto, Matteo Benassi: "Occorre segnalare tempestivamente situazioni a rischio. Occorre eliminare la diffidenza che spesso troviamo verso i servizi sociali, che sono realtà che possono accompagnare verso soluzioni".

Ha aggiunto il parroco, don Giancarlo Minotta: "E’ per Giulia e Fhiago che siamo qui, per donne e bambini che subiscono violenza. Siamo in piazza, luogo di tutti, per un problema che ci coinvolge tutti. La violenza talvolta arriva all’omicidio, commesso in nome dell’amore. Violenza che arriva spesso da un uomo che si è amato e che diceva di amare. Com’è possibile amare e uccidere? Come possono stare insieme queste due cose?".