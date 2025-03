Una mattina da apicoltori a Lo Stradello

Una mattinata da apicoltori per gli studenti scandianesi. Riprendono le attività formative con le scuole con la cooperativa sociale Lo Stradello. Mercoledì si è svolto il primo laboratorio didattico del 2025 con 19 alunni della primaria Lodi nel podere della cooperativa. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Lavander Bees’ che ha come obiettivo quello di promuovere l’inserimento lavorativo di persone con fragilità attraverso attività di allevamento delle api e coltivazione della lavanda e stimolare iniziative di educazione ambientale verso la comunità. Il progetto è finanziato dal Bando ideeRete del Gruppo Assimoco grazie al quale è stato possibile predisporre gli spazi per la lavorazione del miele e per ospitare i percorsi formativi di educazione ambientale sull’apicoltura.

m. b.