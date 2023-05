Una mediazione per rilanciare il centro

Saverio Migliari

Sul braccio di ferro tra residenti e cittadini rispetto alla pedonalizzazione di via Roma, ci permettiamo di suggerire al Comune un modo per far ingerire la pillola rendendola un po’ meno amara. Vi sono due luoghi che insistono sul quadrante Nord del centro storico, che sono ampiamente sottoutilizzati: il parcheggio Aci e l’ex Gasometro. Sul primo, se si procedesse spediti con un piano di riqualificazione serio, ecco che spunterebbero fuori parecchi posteggi in più per residenti e visitatori. Stesso discorso vale per il multipiano al di là dei viali, che ha due piani su tre inaccessibili e sarebbe un bel serbatoio di parcheggi a ridosso di via Roma.