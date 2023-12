Una meditazione in musica per Natale

Sarà una meditazione in musica, ma non soltanto, sull’esperienza del presepe il concerto di Natale organizzato dalla Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla e l’ente Cattedrale di Santa Maria Assunta, sabato 16 dicembre alle 21, in Duomo (con entrata libera). Un evento dal titolo "Admirabile Signum", pensato nella ricorrenza dell’ottocentesimo anniversario del Presepe di Greccio, creato da San Francesco. Nel corso della serata Paola Gassman leggerà testi di Tommaso da Celano e Papa Francesco. L’ensemble composto da Daniela Pini (mezzosoprano), Giovanni Mareggini (flauto), Giovanni Picciati (clarinetto), Stefano Rava (oboe), Simonetta Bassino (violoncello) e Davide Burani (arpa) eseguirà brani di John Rutter (Christmas Lullaby), Wolfgang Amadeus Mozart (Laudate Dominum), Adolphe-Charles Adam (Cantique de Noel), George Friedrich Haendel (He shall feed his flock like da Il Messia), Giulio Caccini (Ave Maria), Riz Ortolani (Incontro con Chiara), Renzo Ermes Ceschina (Ave Maria), Franz Xaver Gruber (Stille Nacht) e la canzone popolare Carol of the new born king. Esposte saranno poi immagini di presepi, in una raccolta curata da Giuseppe Maria Codazzi. "Le scelte musicali sono tutte ispirate ai temi del Presepe e della Natività – ha spiegato Giovanni Mareggini, flautista e direttore del Conservatorio Peri-Merulo – rispecchiando un’idea universalistica, pastorale. All’aspetto vocale del concerto è stato dato una grande importanza e i brani sono stati tutti trascritti appositamente per questo ensemble". Alla presentazione dell’evento natalizio, alla sua terza edizione, sono intervenuti – oltre a Giovanni Mareggini – monsignor Giovanni Rossi (vicario generale della Diocesi), don Matteo Bondavalli (direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano) e Marco Ferrari (amministratore delegato dell’Ente Cattedrale). "L’occasione di questo anniversario, che celebra gli 800 anni dal primo Presepe di Greccio, permette un paragone felice – ha detto don Matteo Bondavalli. – Come la musica sacra nasce dal desiderio di poter rendere gloria a Dio, così ogni composizione sacra rappresenta di fatto un presepe vivente, nel quale l’artista fa risuonare il genio di tanti compositori ispirati. "Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello". Dalle fonti francescane abbiamo ricevuto questa preziosa testimonianza di Tommaso da Celano. Vorrei poi ricordare le parole di san Paolo VI, che diceva come bellezza e verità siano le fonti della gioia, capaci di unire le generazioni facendole mettendole in comunicazione tra loro".