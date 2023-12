Una mensa per le elementari: via al cantiere

Una nuova mensa per la scuola primaria ‘Daniela Morotti’ di Viano. Il 29 novembre è avvenuta la consegna del cantiere per l’inizio dei lavori, previsti nei prossimi giorni, di costruzione del nuovo edificio adibito a servizio di mensa scolastica.

L’operazione, dal costo di oltre 470mila euro, è cofinanziata dal Comune per quasi 217mila euro e rientra nei fondi del Pnrr per circa 257mila euro.

Il progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione di dare riscontro alle richieste della maggioranza dei genitori di avere un tempo scuola su settimana corta (5 giorni con rientri pomeridiani rispetto agli attuali 6). L’intento del Comune è di "attuare – spiega il sindaco Nello Borghi (in foto) – un intervento ‘strutturale’ e non a spot elettorale, dal forte impatto sul servizio scuola, dalla visione prospettica pluridecennale con un impegno economico rilevante sulle casse dell’ente".

"Oggi il servizio prevede la fornitura del pasto monoporzione al banco causa carenze di tipo logistico e di spazio – continua il primo cittadino – La capacità ricettiva della sala mensa sarà sufficiente ad accogliere un massimo di 60 utenti".

In fase progettuale si sono adottate soluzioni tecniche e architettoniche che intendono riprodurre la sezione trasversale della scuola esistente e i relativi volumi al fine di darne continuità riprendendone il profilo esistente.

"L’ampliamento disposto su un solo piano si pone come prolungamento dell’edificio esistente dal punto di vista volumetrico sul lato posto verso il prospetto sud – sottolinea il sindaco Borghi –. Particolare attenzione è stata spesa nella ricerca delle soluzioni volte all’integrazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche del nuovo edificio. Si è cercato di rispondere al criterio di trasparenza del funzionamento dell’edificio, oltre che nella progettazione della struttura, anche nel progetto delle soluzioni impiantistiche".

Il sistema di riscaldamento e condizionamento sarà garantito con un moderno sistema a pompa di calore.

L’approvvigionamento energetico sarà integrato dalla posa di nuovi pannelli fotovoltaici per un totale di 3 kw. Previsto un impianto di ventilazione a funzionamento meccanico controllato per limitare la dispersione termica, rumore, consumo di energia, l’ingresso dall’esterno di agenti inquinanti e di aria calda in estate.

Matteo Barca