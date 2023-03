Una mensa scolastica da 330 posti

Stanno per iniziare i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica, finanziata con risorse derivanti dal Pnrr. Si tratta di un’importante struttura di servizi destinata a svilupparsi su una parte del cosiddetto "campo vecchio" in via Indipendenza a Novellara, accanto alle scuole della cittadina. Ma l’area verde, attualmente molto frequentata come luogo di aggregazione di giovani e famiglie, non sarà destinata solo alla nuova costruzione: una parte dell’area, infatti, sarà riqualificata e destinata – pur se con una superficie inferiore rispetto ad ora – a un luogo di svago e di ritrovo.

I lavori per la nuova mensa scolastica dovrebbero essere aggiudicati entro il 31 agosto, per poter avviare i lavori entro la fine di novembre. La struttura, con superficie di 775 mq, potrà ospitare 330 posti. La mensa scolastica sarà destinata alle scuole medie Lelio Orsi, alla elementare Don Milani, accogliendo pure il servizio di preparazione dei pasti per le scuole d’infanzia Girasole e Aquilone.

"Da molti anni – dichiara il sindaco Elena Carletti – si discute della necessità di una nuova mensa. L’opportunità offerta dal Pnrr ci ha permesso di sviluppare una nuova progettazione, alla luce dei numeri e delle esigenze delle nostre scuole. Contiamo poi di valorizzare ulteriormente l’area verde, uno dei luoghi di gioco preferiti dai giovani del quartiere".

Al momento sono state avviate indagini archeologiche preliminari sull’area del "campo vecchio", allo scopo di sondare il terreno e il sottosuolo.

Antonio Lecci