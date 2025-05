Una messa in memoria del Beato Rivi. E il comitato regala due libri al vescovo

Il comitato ‘Amici di Rolando Rivi’ organizza la celebrazione eucaristica nell’ottantesimo anniversario del martirio per fare memoria del giovane seminarista ucciso pochi giorni prima della fine della seconda guerra mondiale in odio alla fede. Il vescovo Morandi presiederà la Santa Messa lunedì alle 18.30 nella Basilica della Ghiara; la celebrazione sarà accompagnata dai canti del coro Dulcis Christe e sarà preceduta, alle 18, dalla recita del Santo Rosario dei martiri. Durante la celebrazione verrà esposta alla venerazione dei fedeli il prezioso reliquiario, usato nel giorno della beatificazione, dove è contenuta una ciocca dei capelli di Rolando intriso dal sangue del martirio. Sono previsti, inoltre, due regali: al termine della celebrazione, sarà donata al vescovo Morandi la prima copia del nuovo libro "Passione per Gesù Passione per l’uomo", tratto dalla Notte dei santi 2024, con l’avvincente racconto del carisma di don Luigi Giussani, attraverso le testimonianze di don Ambrogio Pisoni e del vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla, Massimo Camisasca e un secondo volume, il nuovo libro di Emilio Bonicelli intitolato "Rolando Rivi. La vita. Io sono di Gesù", edito dalla Edizioni Shalom. Al termine della celebrazione, inoltre, i due libri saranno disponibili gratuitamente per tutti coloro che li desiderano.

Cesare Corbelli