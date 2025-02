Una missione reggiana nell’inferno del Congo

Nell’inferno della Repubblica Democratica del Congo, da anni sotto scacco dei ribelli dell’organizzazione paramilitare M23, c’è anche una missione umanitaria reggiana. Nella città di Goma, espugnata dai miliziani, dal 2009 è attiva la Elio’s Onlus fondata da Paolo Valentino ed Elisabetta Bertoldi, marito e moglie, noti medici ortopedici di Villa Verde. Negli anni, grazie alle loro opere di bene e alle donazioni, hanno acquistato Tac e strumentazioni, formato dei medici locali (anche grazie alla collaborazione di Paolo Pignedoli, ortopedico del Santa Maria Nuova) per l’ospedale Charitè Maternelle. A poca distanza gestiscono anche un orfanotrofio con circa 64 bambini. A fine gennaio scorso i ribelli però sono arrivati anche qui. "Le esplosioni e i colpi di mortaio hanno ucciso dei neonati all’ospedale – racconta la dottoressa Bertoldi – Da ciò che sappiamo, perché ovviamente abbiamo difficoltà a comunicare, i medici stanno bene, ma sono rimasti barricati per giorni senza luce, acqua e cibo. I miliziani hanno rubato le medicine e l’ospedale è ormai al collasso per il numero di feriti".

Elisabetta e Paolo sono stati in Congo per l’ultima volta a novembre. Dovremmo andare a fine marzo perché in programma abbiamo l’allestimento di nuove sale operatorie, ma temiamo che non ci saranno le condizioni", spiega la dottoressa.

È una guerra drammatica e complicata da raccontare. Oggi pomeriggio però Valentino e Bertoldi cercheranno di spiegare cosa sta accadendo in Congo in un’iniziativa dedicata alle 18,30 nella sala civica del Comune di Albinea (ingresso libero). E ci sarà anche il padre di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso proprio a Goma il 21 febbraio 2021. Tra gli ospiti pure Giusy Baioni, giornalista free lance, specialista dell’Africa Centrale, Matteo Giusti, analista e geopolitologo e John Mpaliza, attivista congolese per i diritti umani. "Goma si sveglia ogni mattina paralizzata dalla paura e dall’incertezza – spiega Bertoldi – Non c’è cibo, non c’è possibilità di cura e le persone vivono una vita sospesa. Da soli non ce la faremo mai, ma basterebbe poco e se saremo in tanti potrà fare la differenza". L’Iban per chi vorrà fare donazioni: IT72C0103011452000000889774.

Daniele Petrone