Una moltitudine di persone alla prima camminata in memoria di Giorgia Basinghi

Un percorso nel verde attorno a Toano per ricordare la giovane mamma Giorgia Basinghi. L’evento, voluto dalla sua famiglia e organizzato dalla Pro loco di Toano, ha visto una straordinaria moltitudine di persone presenti, desiderose di partecipare alla prima edizione della camminata "Gio – Sempre e per sempre", svolta a Toano nel giorno del compleanno di Giorgia, il 21 settembre. È stata una giornata di grande partecipazione e profonda emozione, che ha visto la presenza di 650 persone e la raccolta di 13.000 euro destinati all’Istituto nazionale dei tumori di Milano per la ricerca sul sarcoma. La memoria di Giorgia, la forza della comunità toanese e il valore della solidarietà possano raggiungere ancora più persone. "C’era il sole più bello, quello che illumina le montagne e le rende maestose – si legge in una nota – c’erano i sentieri pieni di passi e di respiro, la fatica che diventava abbraccio collettivo, il ricordo che si trasformava in futuro". C’erano soprattutto 650 persone, arrivate da ogni parte, per camminare insieme in memoria di Giorgia Basinghi, una giovane donna di Toano, di soli 24 anni, madre di Irene e moglie di Roberto, che ha affrontato con grande coraggio una malattia rara.

I numeri non bastano a raccontare l’intensità della giornata. Ha parlato il padre, con la voce rotta ma fiera. Ha parlato il marito Roberto, che ha trasformato il dolore in impegno. Poi sono state le parole delle dottoresse a stringere i cuori: Ivana Algeri, ginecologa dell’ospedale di Sassuolo; Valentina Zanolli, psicologa dello stesso ospedale; Eleonora Molinaro, oncologa; e Valentina Chiappa, ginecologa dell’Istituto dei Tumori di Milano. Nelle loro voci c’era la competenza della scienza, ma anche l’umanità che Giorgia Basemghi aveva saputo accendere in chi l’ha incontrata. Il percorso, immerso nella natura, è stato reso possibile dal lavoro instancabile di decine di volontari, guidati dalla Pro Loco di Toano, che come sempre ha saputo trasformare l’impegno in calore. A loro si deve anche l’abbondante e curato rinfresco che ha accolto i camminatori al termine dell’escursione.

Non è mancata la sorpresa più dolce: la torta tricolore, la preferita di Giorgia, preparata con amore dalla nonna. "Un percorso nella natura in una giornata piena di luce e in mezzo a tutto questo, due grandi occhi curiosi osservavano la scena: quelli della piccola Irene, la figlia di Giorgia, che guardava la folla un po’ triste e un po’ felice. Questa è stata la vera magia della giornata: la capacità di unire lacrime e sorrisi, mancanza e presenza, dolore e speranza".

Settimo Baisi