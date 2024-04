Una moschea nell’ex palestra?. La sindaca: "Non si può fare"

Proteste a Villarotta di Luzzara per un’ex palestra sportiva che, dopo essere stata regolarmente acquistata all’asta da soggetti di origine pakistana, sembra destinata ad essere ristrutturata per un utilizzo come circolo ricreativo. Ma i residenti hanno avuto notizie che quell’edificio potrebbe essere trasformato un luogo di culto, in una moschea per preghiere e riti religiosi. "Sembra essere forte l’ipotesi che la vecchia palestra vicino al semaforo possa diventare una moschea. Sono in corso le attività di ristrutturazione", dicono alcuni cittadini della frazione. Che aggiungono: "In quella ex palestra non ci sono gli allacciamenti per le utenze varie, ci sono fuori tutti i cartelli di pericolo di crollo, ma i proprietari ci lavorano lo stesso tutti i sabati e domenica. Abbiamo visto anche dieci persone per volta attive in quell’edificio. E’ giusto che noi che paghiamo le tasse dobbiamo chiedere il permesso per cambiare anche gli arredi del nostro bagno e invece loro possono lavorare liberamente senza nessuna autorizzazione e nessuno controllo. Vorremmo che le autorità preposte facessero rispettare le regole, che devono valere per tutti". Di recente alcuni accertamenti sono stati svolti dagli uffici comunali: "Ci è stato confermato – dice il sindaco Elisabetta Sottili – che quell’edificio, in passato usato come palestra, sia stato acquistato all’asta da cittadini di origine straniera. Edificio che risulta in disuso ma non strutturalmente inagibile. Al momento può essere usato per la destinazione prevista, ovvero per attività sportiva. Non ci risultano per ora richieste di cambiamento destinazione d’uso. Abbiamo già fatto eseguire sopralluoghi agli agenti di polizia locale. Verificheremo la situazione per poter garantire il rispetto delle leggi".

Antonio Lecci