Una mostra contro la violenza di genere

Gli occhi di una donna che ha subito violenza sono occhi che assorbono, annientano. Sono occhi lacerati che non vedranno più la vita con gli stessi colori, sono prigioni con grate impenetrabili da cui non si può evadere. Sono questi sguardi ad aver stimolato l’artista padovano Gino Tonello a raffigurare gli orrori della violenza contro le donne, volti tumefatti, ferite profonde e cicatrici, ma anche la bellezza di donne illuminate, fiere della propria forza. Tutto questo viene rappresentato in "L’amore malato", una mostra di provocazione e denuncia sul fenomeno della violenza di genere, aperta a palazzo ducale di Guastalla ogni mercoledì, sabato e festivi (9,30-12.30 e 15,30-18,30) fino al 21 aprile.

Le opere di Tonello non hanno gli occhi, ma palpebre cicatrizzate, fessure lacrimanti, squarci di oscurità che coprono lo spazio di occhi che non esistono perché sono specchi di anime rubate. Sono occhi bui, profondi, impenetrabili ma allo stesso tempo eloquenti: raccontano storie di vita, di amori delusi e di tragedie. Eppure tali trasfigurazioni non intaccano la grazia di queste figure che mantengono, tra una ferita e uno sfregio, i lineamenti gentili della femminilità.

