Una mostra dedicata a Carmela Adani. La grande scultrice del Novecento

Fino al 20 luglio il Museo Civico II di Correggio ospita la più grande mostra mai dedicata a Carmela Adani (1899-1965), scultrice di talento e protagonista di un’arte che ha attraversato il Novecento con forza e sensibilità.

Il progetto espositivo, a cura di Francesca Manzini e Renza Bolognesi, inquadra il contesto socio-culturale del primo Novecento, nel quale nonostante difficoltà e pregiudizi Carmela Adani ha assecondato le sue innate inclinazioni, dedicando anima e corpo alla sua grande passione: fare arte, e in particolare, scultura. Le fatiche, la tenace volontà, l’attento studio e l’esercizio furono ricompensati: per le sue grandi abilità nel disegno venne ammessa all’Accademia di Belle Arti di Firenze e fu tra le prime donne in Italia a diplomarsi in disegno architettonico. Riuscì a diventare non solo una delle rare scultrici del primo Novecento (unica donna tra circa ottanta scultori da tutto il mondo a partecipare al concorso per le nuove porte in bronzo della Basilica di San Pietro in Vaticano), ma anche tra le più raffinate. Carmela fu in grado di realizzare complesse e monumentali sculture ricche di dettagli, ritratti realistici e finissimi di adolescenti, anziane donne, corpi di santi e nudi virili, dando vita al marmo.

Lara Maria Ferrari