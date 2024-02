Una mostra dedicata ai The Who. Correggio ospita cimeli e fotografie

Una mostra dedicata ai 60 anni dalla nascita di The Who apre sabato alle 16 a Palazzo dei Principi di Correggio.

Si intitola "The kids are alright" a cura della scrittrice Eleonora Bagarotti, con immagini inedite, riviste, oggetti da collezione e opere d’arte di artisti contemporanei su una delle più grandi band rock and roll di tutti i tempi. I proventi dalla vendita del catalogo, in lingua italiana e inglese, andranno a favore del Teenage Cancer Trust, progetto benefico sostenuto dagli Who. Finita la mostra, nel mese di marzo, gli Who celebreranno i loro 60 anni con alcuni concerti benefici alla Royal Albert Hall e il catalogo sarà presentato a Londra. La mostra sarà visitabile fino al 10 marzo alla Sala Putti del palazzo di corso Cavour, con ingresso libero. L’esposizione – la prima ed unica ufficiale – ha avuto un’anteprima alla Galleria Biffi Arte di Piacenza, ma a Correggio si presenta con ulteriori opere inedite, scelte per creare un armonioso dialogo con gli splendidi affreschi realizzati tra XVI e XVII secolo della Sala Putti. La mostra offre un percorso di immagini ufficiali concesse da fotografi professionisti e dalla stessa band, arricchito da riviste, oggetti da collezione e curiosità, con la collaborazione di Alberto Genero, tra i maggiori collezionisti al mondo degli Who nonché stretto collaboratore degli Who nella realizzazione dei Deluxe dei loro album. L’ultima parte dell’esposizione è dedicata ad alcune opere realizzate da artisti contemporanei, espressamente realizzate per la mostra, uniti dall’amore per gli Who e per la loro musica: Marco Botti, Alfredo Casali, Francesco Cervelli, Andrea Clanetti, Gianluigi Colin, Mauro Di Silvestre, Danilo Filios, Marcel Hüppauff, Maria Assunta Karini e Francesco Paolo Paladino, Francesca Orelli, Natalia Resmini, Corrado Sassi, Scimon ed altri ancora. Tra questi il famoso attore americano e pittore Matt Dillon e Kosmo Vinyl, artista egià manager dei Clash. L’inaugurazione è in programma sabato con una visita guidata e brevi interventi musicali a cura di Giampaolo Corradini.

Antonio Lecci