Una mostra di fumetto tutta al femminile

Una mostra tutta al femminile, per rivendicare che anche nel mondo del fumetto - tradizionalmente maschile - "parità e professionalità siano riconosciute a tutti i livelli".

Inaugura oggi al Multisala Novecento di Cavriago ‘SheComics’, il nuovo progetto di ‘Artoteca Off’ assieme a Scuola internazionale di Comics Reggio, Collettivo Moleste e Claudio Campanini che racchiude i più grandi talenti del fumetto al femminile, e che sarà visitabile gratuitamente (durante gli orari di apertura del cinema) fino al 30 giugno. I nomi delle artiste sono tutti sul tavolo: Margherita Tramutoli, Annalisa Cercignano, Laura Stroppi, Sara Pichelli, Laura Zuccheri e Yi Yang, oltre alle giovani promesse emergenti come Carlotta di Cataldo, Federica Croci e Giulia Iori. Non a caso il nome della mostra (SheComics per l’appunto) lega il pronome femminile inglese con la parola fumetti, a testimoniare una rivisitazione tutta ‘in rosa’ dei celebri disegni. "Per generare un cambiamento è necessario prendere una posizione" ribadisce in una nota il Multiplo Centro Cultura, all’interno di un progetto che non a caso viene inaugurato nel giorno della Festa della donna. "Nel nostro specifico progetto significa dare spazio a una nuova narrazione che usa linguaggi inediti e voci potenti; d’altronde le artiste, le loro opere, i messaggi tramessi e le iniziative correlate vanno proprio in questa direzione".

Ricordando peraltro che al termine dell’esposizione alcune opere entreranno a far parte della collezione dell’Artoteca, il servizio comunale che le mette poi a disposizione in prestito gratuito, attivo ormai da più di 5 anni. SheComics però non sarà l’unico progetto di queste settimane ‘al femminile’.

Sabato infatti alle 15,30 ecco la presentazione del libro a fumetti ‘Fai rumore. Nove storie per osare’ curato da Collettivo Moleste con Francesca Torre, storica dell’arte e giornalista, in cui si parlerà di violenza di genere.

A seguire, la stessa Torre condurrà un laboratorio sulla creazione di una fanzine antistereotipo (ovvero pubblicazioni non ufficiali) per giovani dai 12 ai 25 anni.

Iscrizione obbligatoria via mail ([email protected]) o telefono (Whatsapp: 334.2156870, 0522.376466).

Infine, sabato 18 marzo chiusura con ‘Giovani fumettiste si raccontano’ dalle 16,30 sempre al Multiplo con Jessica Ferreri (direttrice della Scuola internazionale di Comics-Reggio) e Grazia Lobaccaro (direttrice del corso) a dialogare con le professioniste emergenti del mondo del fumetto, come Giulia Iori, Carlotta Di Cataldo, Federica Croci e Irene Marchesini.