Una mostra fotografica per celebrare il ’Telefono Amico’

Per festeggiare il trentesimo compleanno di Auser Telefono Amico, associazione molto attiva in vari settori sul territorio di Castelnovo Sotto, viene organizzata una mostra fotografica. L’associazione è stata fondata nel 1994. Nel 2006 la volontaria Anilla Setti (foto) aggiunse il servizio "Telefono amico" che nel corso degli anni ha permesso agli anziani di essere seguiti, con una semplice telefonata oppure con aiuti più concreti come un trasporto gratuito per le visite mediche oppure per consulti per le pratiche burocratiche, spesso complicate per le persone più anziane. Anilla se ne andò nel 2017 e le fu dedicata una targa nell’ufficio di via della Conciliazione 4. La mostra con le fotografie storiche della nota e apprezzata associazione inaugura venerdì 30 agosto nella chiesa della Madonna di piazza Prampolini a Castelnovo Sotto. L’esposizione, nel centro del paese, sarà visitabile fino al 22 settembre: il lunedì mattina dalle 10 alle 12 (in occasione della presenza del mercato ambulante settimanale), oltre a sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30.