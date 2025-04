Una mostra ricorda i soldati che ’dissero no’

Al via le celebrazioni a Casalgrande dell’80esimo anniversario della festa della Liberazione con una due giorni molto intensa ed emozionante. Mercoledì in sala espositiva Gino Strada è stata inaugurata (foto) la mostra ‘I soldati che dissero no. Storie di deportazione a Reggio Emilia’. Fortemente voluta dall’amministrazione comunale e allestita in collaborazione con l’ufficio cultura, la biblioteca Sognalibro e Istoreco, tratta degli ‘Internati militari italiani’. Quei 600mila militari (a Casalgrande 192 alcuni parenti dei quali erano presenti) che, all’indomani dell’8 settembre, si rifiutarono di entrare a far parte dell’esercito nazifascista, vicino alla sconfitta. La mostra sarà aperta fino al 30 aprile. Ieri al teatro De Andrè è stato invece offerto alle classi delle scuole medie di Casalgrande di poter assistere allo spettacolo ’Nelly. Qualcuno d’Emilia’. Molte le iniziative a Casalgrande oggi dalle 10 in poi.

m. b.