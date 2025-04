Una mostra sui sogni dei giovani di origine straniera

Aperta ieri la mostra ospitata alla sala civica Sghedoni, in municipio a Campagnola, realizzata dai giovani del paese, con famiglie di origine straniera, che raccontano i loro sogni, le difficoltà incontrate, il rapporto con la cultura d’origine e il territorio locale. Visitabile pure oggi e domani (orari: 10-12.30 e 15.30-19).

"Casa mia, casa nostra" è un progetto per migliorare la conoscenza tra i cittadini, "per essere una comunità più forte e unita". E’ organizzata da Caritas parrocchiale in collaborazione con Comune, Gruppo fotografico Morgotti e @collettivo 336 Donne.