Una ninna nanna per annunciare due nascite. Si rinnova a Rolo il ‘rituale’ della tradizione

Una ninna nanna diffusa attraverso l’impianto del campanile di Rolo per annunciare la nascita di un bambino e di una bambina in paese. Sul territorio rolese, piccolo centro situato al confine tra le province di Reggio, Mantova e Modena, i lieti eventi della nascita non sono numerosi. Ma quando si verificano viene diffusa una ninna nanna: cantata da Benito Simboli se il fiocco è azzurro, o dalla figlia Anna in caso di fiocco rosa. Una iniziativa nata negli anni Ottanta, ai tempi del parroco don Umberto Borghi. Negli anni Novanta questo rito era stato sospeso, per poi riprendere di recente grazie all’impegno di cittadini rolesi come Giorgio Contini, Guido Ligabue e del parroco don Michele. Nei giorni scorsi, dopo molto tempo, la ninna nanna è stata nuovamente diffusa per una nuova nascita in paese.

"Quando si sentiva partire il canto – ha spiegato Alessandra Amati su una pagina social locale – si usciva di casa ad ascoltare in attesa di sentire se avrebbe cantato Anna oppure Benito. Ma mi sento di sollecitare tutti coloro che avranno questa gioia nella loro famiglia di rivolgersi in parrocchia, per chiedere di annunciare questo lieto evento. A me, da nonna, avrebbe fatto molto piacere poter sentire la ninna nanna per la mia nipotini. Rispolveriamo le nostre usanze, che sono bellissime e uniscono la comunità".

a. le.