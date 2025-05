‘Una notte al Museo’ per la Fiera di Primavera

La Fiera di Primavera si fa in tre: da venerdì 16 a domenica 18 saranno tantissimi i motivi per vivere la manifestazione che porta colore, divertimento e gusto in centro storico a Sant’Ilario. Si inizia il 16 con ‘Una notte al museo’: visita guidata con sorprese alla ricca collezione d’arte della pinacoteca comunale. Sabato pomeriggio è la volta di "Scie di colori: Caregiver Day": il Parco del Mavarta si animerà con attrazioni, giochi, sport e danze per i partecipanti che poi potranno muoversi insieme in una camminata colorata fino al centro della Fiera, in piazza della Repubblica.

Sempre sabato è in programma una biciclettata alla scoperta di Villa Valcavi. La sera, dalle 20:30, concerto di Blues Station Band. Domenica il clou della Fiera, che si arricchisce di ‘Mercanti per un giorno’, mercatino dell’usato dove i giovanissimi che potranno esporre i loro articoli. Sempre domenica, torna ’La via degli Artisti‘, che ospiterà un set fotografico di Steampunk, a metà tra estetica vittoriana e fantascienza. Il tutto tutto accompagnato da buon cibo, tanta musica dal vivo, giochi e divertimento per piccoli (c’è anche la Notte dei Pupazzi inbBiblioteca) e grandi, momenti di sport e i negozi tutti aperti.

f. c.