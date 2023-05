Una notte coi grandi catautori genovesi

Al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario, domani sera alle 21, è in scena lo spettacolo "Genova per noi. Il cielo in un teatro". Tenco, Bindi, De Andrè, Paoli, Endrigo, Lauzi portarono nella canzone degli anni 60 un linguaggio nuovo, non anacronistico e banale, ma fantasioso e vivo. In quegli anni ai festival ufficiali trionfava la canzonetta con la rima baciata obbligatoria, e dai juke-box l’aggressione degli urlatori era ininterrotta. Ma cominciava ad esistere un’alternativa, una musica leggera diversa. Cantanti che interpretavano motivi scritti da loro. Per la prima volta nell’immobilismo del mondo discografico, un termine diverso: cantautore. Domani sarà una serata per cantare e raccontare questa storia e il loro dialogo sullo sfondo di una città profondamente amata. Ingresso: 10 euro