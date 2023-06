Una notte da passare con Dracula Zamboni regala un’anima nuova al film

La stagione estiva del Teatro Sociale di Gualtieri si trasferisce all’impianto idrovoro del Torrione, appena fuori paese, dove domani alle 21,30 va in scena "Dracula", spettacolo con Massimo Zamboni, Simone Beneventi e Cristiano Roversi, sonorizzazione dal vivo del film di Tod Browning, girato all’inizio degli anni Trenta.

Il pubblico per questo appuntamento è invitato a sedersi a terra. Può essere utile portare un telo da casa.Ingresso a offerta libera. La prenotazione è consigliata: www.teatrosocialegualtieri.it.

Una sonorizzazione d’autore a cura di Massimo Zamboni in collaborazione con il polistrumentista Cristiano Roversi e il percussionista e ricercatore del suono Simone Beneventi. I tre musicisti evocano il perturbante in musica con geometrie ritmiche e suoni analogici e digitali, costruendo la colonna sonora live di una pietra miliare del cinema horror degli anni Trenta, uno dei più celebri "Dracula" della storia del cinema: la storica pellicola di Tod Browning, resa leggenda dall’iconica interpretazione del protagonista Bela Lugosi.

Un’esperienza di grande suggestione, piena di bellezza e di sorprese.

Quando uscì il romanzo di Bram Stoker (1897) si poteva pensare a un colpo di coda irrazionale a fronte di una cultura votata al progresso tecnologico, industriale, politico. Poi il vampiro divenne icona e narrazione del capitalista sfruttatore. Ma a più di un secolo di distanza i giochi esistenziali, sociali, sono tutti scoperti. Un essere che non sa morire e non sa vivere, che si nutre di sangue altrui, ma che forse è in cerca d’amore.

Un essere consumato – mai fino all’annientamento – da una sorta di nostalgia. E il film che racconta meglio questo aspetto è proprio questo "Dracula", con un Bela Lugosi che a malapena parla inglese. Dracula è uno straniero, è noi stessi in quanto stranieri. È un film nato come prima emancipazione di un cinema che esce dal mutismo. La sonorizzazione di Zamboni, Roversi, Beneventi è un invito alla rilettura che offre un ritmo e un tempo a una storia che tempo non ha. L’evento rientra in "Fuori!" di Terreni Fertili Festival, con spettacoli all’aperto che cercano di integrarsi con i luoghi che li ospitano, anche per conoscere meglio il territorio locale.

a.le.