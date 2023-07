Una notte dedicata alla Romagna A Felina è tempo di solidarietà

Artisti vari, musicisti, la Signora Coriandoli. Sono gli ingredienti della serata "Emilia Loves Romagna", in programma questa sera a Felina di Castelnovo Monti, al parco Tegge. Cena, ballo e concerto per raccogliere fondi da devolvere alle comunità colpite dall’alluvione in Romagna.

Tra i protagonisti figurano Maurizio Ferrini, le cantanti Roberta Cappelletti, Rita Gessi, Cristina Migliari, Maria Grazia Pasi, il sassofonista Marco Tagliavini, i fisarmonicisti Lorenzo Munari e Nicolas Olmi, Frank David, Nicola Marchese, Monica Gelati, Emisurela e Vniv in Rumagna, il cantautore Franz Campi, i Masa e la partecipazione dei ballerini Stefania Santoro e Oscar Casali (tango coach).

Con il romagnolo Ferrini, nelle vesti della Signora Coriandoli, che rappresenta l’ospite d’onore dell’evento, organizzato grazie all’idea dell’Orchestra Ottava Nota e della Cooperativa Parco Tegge di Felina insieme al Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, l’adesione dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano, delle associazioni di volontariato del soccorso della montagna (Croci rosse di Carpineti-Baiso-Cerreto, Casina, Toano, le Pubbliche assistenzae Croce verde Alto Appennino, Castelnovo Monti, Villa Minozzo).

In scena alcuni dei musicisti di maggior richiamo del ballo liscio e della musica popolare. Attesi anche i Masa, il duo comico musicale che ha appena realizzato una "Romagna Mia" in ventuno versioni. Si comincia alle 19,30 con una cena a base di prodotti tipici della montagna reggiana.

A seguire ballo liscio e tanta buona musica a partire dalle 21.30. "Abbiamo organizzato questa serata per dare un contributo alle comunità romagnole in un momento per loro particolarmente difficile", commentano Ottava nota e Parco Tegge.

a.le.