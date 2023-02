Una notte insieme a Mozart grazie a “Il Pomo d’Oro”

È interamente dedicato a Mozart il concerto di questa sera, con inizio alle 20.30 al Teatro Municipale Valli, con l’orchestra Il Pomo d’Oro, dal 2012 specialista nella prassi esecutiva storica, guidata dal suo direttore principale Maxim Emelyanychev. Solista è Ivan Podyomov, primo oboe dell’Orchestra Reale del Concertgebouw di Amsterdam.

Dalla grazia acerba della sinfonia n. 11, composta tra Milano e Bologna nel 1770 da un Mozart quattordicenne (in Italia col padre Leopold), all’eleganza del Concerto per oboe scritto dal compositore ormai ventenne e completamente in possesso dei propri mezzi espressivi, fino all’inquietudine preromantica della celebre Sinfonia K 550 in sol minore, penultima prima della Jupiter, sinfonia ‘notturna’ e pagina tra le più amate in assoluto del repertorio sinfonico: così si snoda questa itinerario tutto mozartiano, affascinante viaggio nel mondo compositivo del genio salisburghese. Ivan Podyomov, oboista formatosi a Mosca e Ginevra e ormai di casa sui palcoscenici di tutto il mondo, e Il Pomo d’oro, ensemble di eccezionale qualità e autorevolezza nel campo dell’esecuzione storicamente informata, saranno guidati dal giovane Maxim Emelyanychev, che ha debuttato alla direzione appena dodicenne e, tra i molti incarichi, ha recentemente assunto quello di direttore principale della Scottish Chamber Orchestra. Il Pomo d’Oro è ambasciatore ufficiale di El Sistema Greece, un progetto umanitario per fornire educazione musicale gratuita ai bambini nei campi profughi greci. L’Accademia Il Pomo d’Oro è stata lanciata online durante la prima ondata della pandemia di Covid 19, offrendo lezioni di musica gratuite agli studenti di musica di tutto il mondo. L’Accademia sta ora collaborando con El Sistema Venezuela, offrendo masterclass online di interpretazione della musica barocca in collaborazione con il "Conservatorio Itinerante Inocente Carreño" di Caracas e con gli ensemble di musica barocca del movimento El Sistema. Nella sua futura residenza a Monte San Savino, in provincia di Arezzo, l’Accademia Il Pomo d’Oro ospiterà poi masterclass strumentali e vocali, laboratori ed educazione musicale per bambini. Biglietti interi: 40353020 euro. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco